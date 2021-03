et AFP

publié le 18/03/2021 à 20:10

C'était l'une des conférences de presse les plus attendues depuis le début de la pandémie. Face à la situation épidémique tendue en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, Jean Castex a annoncé jeudi 18 mars le recours à un confinement 7 jours sur 7 dans ces deux régions, mais aussi dans les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime, et l'Eure. Au total, 16 départements sont concernés, pour une durée minimum de 4 semaines.

Dans ces territoires, les commerces non-essentiels seront fermés, ce qui n'inclut pas désormais les libraires et les disquaires. Par ailleurs, le Premier ministre a expliqué "par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville".

De plus, pour les départements concernés, les déplacements interrégionaux seront interdits, "sauf motif impérieux et professionnel". Les populations confinées à partir de vendredi soir (samedi minuit), auront l'autorisation de sortir sans restriction de temps pour s'aérer ou faire de l'exercice, dans un rayon de 10 km autour du domicile. Une attestation devra être remplie.

Cette mesure, assouplie par rapport aux deux premiers confinements, est rendue possible par les données qui assurent que la contamination, hors regroupements, est très faible en plein air. "Ce choix de moins restreindre les possibilités de sortir de chez soi doit cependant s'accompagner d'une vraie vigilance", a-t-il prévenu.

Ensuite, sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu passe de 18h à 19h à partir de samedi. Jean Castex a évoqué le passage à l'heure d'été prochainement pour justifier cette décision. Enfin, et le Premier ministre a insisté sur cette exception française, les écoles resteront ouvertes partout, y compris dans les territoires confinés.

Les écoles et collèges ouvriront normalement mais les lycées basculeront tous en "demi-jauge" dans les 16 départements concernés par de nouvelles restrictions. En revanche l'éducation physique et sportive des scolaires pourra reprendre normalement et les activités sportives extra-scolaires en plein air des mineurs seront maintenues, a-t-il précisé.