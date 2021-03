Confinement : "Les coiffeurs pourront rester ouverts", annonce Attal sur RTL

et Cassandre Jeannin

publié le 19/03/2021 à 07:57

Invité de RTL ce vendredi 19 mars, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les nouvelles restrictions annoncées hier par Jean Castex. Alors que les commerces "non-essentiels" doivent fermer dès demain, Gabriel Attal a précisé que "les coiffeurs pourront rester ouverts".

Le porte-parole du gouvernement a redit tout sa "confiance à tous les professionnels pour adapter, pour faire des protocoles sanitaires. Ils ont fait beaucoup d'efforts depuis le début de cette crise. Quand vous devez limiter les interactions dans les lieux clos, vous devez fermer un certain nombre de lieux, assure-t-il. C'est difficile pour les personnes concernées. Elles seront évidemment indemnisées avec le fonds de solidarité", ajoute Gabriel Attal.

En ce qui concerne les coiffeurs, "ils pourront rester ouverts. Il y a des conditions qui sont particulières. Il y a un décret qui va être présenté qui indiquera quels sont les lieux, les commerces qui peuvent rester ouverts et doivent fermer. On cherchera avec eux toujours les manières d'améliorer encore le protocole sanitaire et les règles pour limiter les transmissions", indique-t-il.