publié le 19/03/2021 à 06:18

Vis-à-vis du vaccin AstraZeneca, les Français restent méfiants. D'après notre baromètre BVA-Orange-RTL, réalisé du 17 au 18 mars sur un échantillon représentatif de 1.001 personnes, seuls 44% d'entre eux se disent disposés à se faire vacciner par la formule du laboratoire anglo-suédois.

Sur les 56% de sondés hostiles à la vaccination par AstraZeneca, 31% se disent opposés à

l’idée même de se faire vacciner, et 25% sont méfiants envers le vaccin lui-même. En clair, si c’était un vaccin d’un autre laboratoire, ils accepteraient de se faire vacciner

sans problème.

La suspension de ce vaccin dans un certain nombre de pays européens, y compris la France, peut donc potentiellement avoir un impact sur la confiance des Français et leur propension à se faire vacciner. L'Agence européenne du médicament a pourtant assuré jeudi 18 mars que le vaccin était "sûr et efficace" et qu'il n'était "pas associé" à un risque plus élevé de caillots sanguins.

Seuls 44% des Français prêts à se faire vacciner par AstraZeneca Crédit : Baromètre BVA Orange RTL