Les infos de 6h - Coronavirus : plus de 8 Français sur 10 prêts à respecter le confinement

publié le 19/03/2021 à 06:44

Un nouveau confinement va être instauré ce vendredi à minuit dans 16 départements, mais sera-t-il respecté ? Le moral des Français n’a jamais été aussi bas, pour autant plus de 8 Français sur 10 se disent prêts à respecter un éventuel nouveau confinement, selon un baromètre BVA réalisé pour RTL.

"Les Français n'ont pas le moral aujourd'hui, ils sont même encore plus moroses qu'ils ne l'étaient lors du premier confinement. Donc on voit un état d'esprit qui est assez mauvais dans l'opinion. Et pourtant ils nous disent très largement à plus de 8 sur 10, qu'ils vont respecter les nouvelles restrictions", explique dit Christelle Craplet de l'institut BVA.

Les jeunes sont en revanche plus réticents, "un jeune sur cinq nous dit qu'il ne respectera pas totalement ces nouvelles restrictions", poursuit-elle.

À écouter également dans ce journal

Confinement - Un tiers des Français vont de nouveau être reconfinés ce vendredi à minuit pour au moins un mois. Cette décision du gouvernement s'est imposée face à l'évolution inquiétante de l'épidémie. Au total, 16 départements sont concernés par ces nouvelles mesures restrictives.

Vaccin - Après un arrêt de quelques jours "par précaution", les injections du vaccin AstraZeneca reprendront en France dès ce vendredi 19 mars dans l'après-midi, a dit Jean Castex qui a d'ailleurs indiqué qu'il se ferait lui-même vacciner ce vendredi.

Russie - Vladimir Poutine s'est moqué ce 18 mars de son homologue américain Joe Biden qui l'avait qualifié de "tueur", avant de réaffirmer que la Russie défendrait ses intérêts et travaillera avec les États-Unis là où c'est "avantageux". "C'est celui qui le dit qui l'est", a lâché, en souriant, Vladimir Poutine.