publié le 19/03/2021 à 06:04

"Freiner sans enfermer" sont les mots prononcés par le Premier ministre lors de la conférence de presse du jeudi 18 mars. 16 départements, soit 21 millions d'habitants seront reconfinés ce vendredi à minuit au moins pour un mois. Les commerces non-essentiels vont de nouveau fermer.

Selon Jacques Creyssel, le délégué général de la Fédération Commerce et distribution "c'est certainement une nouvelle catastrophe pour le commerce. Le commerce est reconnu comme étant un lieu où il n'y a pas de propagation des contaminations et pour autant, les mesures qui sont prises sont à chaque fois des mesures de fermeture des commerces". De nombreux commerces non-alimentaires vont devoir fermer pour quatre semaines, alors que c'est un secteur qui était déjà extrêmement fragilisé. Il ajoute que "pour certains ça risque d'être le coup de grâce".

Par ailleurs, selon Jacques Creyssel, les grandes surfaces "vont devoir à nouveau bâcher leurs rayons" avant d'ajouter que "c'est un retour en absurdie". Pour lui cette situation est de nouveau "castastrophique en terme économique et d'une complexité absolument redoutable". "On n'a rien appris de ce qu'il s'est passé depuis un an", conclut-il amèrement. Les libraires et les disquaires peuvent quant à eux rester ouverts.

Coronavirus : Suite aux annonces du gouvernement, le couvre-feu passe à 19h00 partout en France pour s'aligner avec l'heure d'été et les jours qui rallongent.

Epidémie : Le télétravail est fortement préconisé par le gouvernement. Jean Castex appelle les salariés avec des symptômes à rester chez eux.

Vaccination : L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert concernant le vaccin AstraZeneca jeudi 18 mars. Selon l'EMA, c'est "un vaccin sûr et efficace".