Coronavirus en France : 16 départements dont ceux de l'Île-de-France reconfinés

publié le 18/03/2021 à 19:13

Plusieurs millions de personnes étaient suspendues aux lèvres de Jean Castex et Olivier Véran ce jeudi 18 mars à 19h. C'est à cette heure que la conférence de presse hebdomadaire sur l'état de l'épidémie en France devait révéler les nouvelles mesures prises par l'exécutif afin de freiner l'avancée du virus dans plusieurs régions de France, dont la plus peuplée, l'Île-de-France, ainsi que les Hauts-de-France.

16 départements sont concernés par ce nouveau confinement : la région de l'Île-de-France, la région des Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. "De nouvelles mesures de freinage massive interviendront à partir de ce vendredi soir minuit et pour quatre semaines", indique Jean Castex. Le confinement sera de sept jours sur sept. Les écoles, maternelles, élémentaires et collèges resteront ouverts, a-t-il ajouté.

"S’agissant des commerces, [...] seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir" mais la notion sera "étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester ouverts", décrit encore Jean Castex.

Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l’épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit, et pour 4 semaines.

