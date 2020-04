publié le 01/04/2020 à 08:12

De plus en plus de patients malades du nouveau coronavirus Covid-19 sont admis en réanimation en France. Et face à l'ampleur de l'épidémie, des médicaments commencent à manquer, enparticulier les médicaments utilisés en réanimation. Il s'agit de médicaments qui permettent d'endormir le patient ou relâcher les muscles respiratoires, comme le curare.



Chaque dose, chaque ampoule, est devenue une denrée rare. Alors les hôpitaux rationnent, baissent légèrement les doses. "On essaie de varier les médicaments pour les anesthésies générales, raconte professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. On réutilise chez certains patients des barbituriques. Et pour le curare, on utilise la plus petite dose possible."

La demande se répercute sur les laboratoires pharmaceutiques qui fournissent les hôpitaux. Luc Lamirault, président de Médipha Santé, dispose d'un stock pour 8 jours. Après, c'est l'inconnu. "Je n'ai pas de visibilité avant début mai, explique-t-il. La production est longue, notamment pour des produits stériles." En guise de réponse, le gouvernement ne s'interdit pas de réquisitionner certains médicaments.



À écouter également dans ce journal

Bilan - Le nouveau coronavirus Covid-18 a fait 499 morts supplémentaires ce mardi, portant le bilan à 3.523 morts. Quelque 22.800 personnes sont hospitalisées, soit une hausse de 1.749 ce mardi. 458 nouveaux patients ont été admis en réanimation, portant le nombre total à 5.565 patients.

Politique - Ce mercredi 1er avril, le Parlement va auditionner le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran. L'opposition attend surtout une commission d'enquête après la crise. "Tout ceux qui cherchent à faire des procès avant d'avoir fait la guerre sont irresponsables", a commenté Emmanuel Macron.



Décès - Pape Diouf, ancien président de l'OM âgé de 68 ans et atteint du coronavirus est décédé au Sénégal mardi 31 mars. Il partageait sa vie entre Marseille et Dakar et avait été hospitalisé dans la capitale sénégalaise et placé sous assistance respiratoire.