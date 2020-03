publié le 28/03/2020 à 21:46

Le Premier ministre Édouard Philippe et son ministre de la Santé ont réalisé un point d'information de plus d'une heure sur l'évolution du coronavirus en France, ce samedi 28 mars.

Si le chef du gouvernement a assuré qu'il n'y avait pas eu "de retard sur la prise de décision s'agissant du confinement", il a reconnu que "les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles", inscrivant le confinement sur le temps long.

"Le combat ne fait que commencer", a-t-il adressé pour mobiliser les Français, car "le nombre de cas double tous les trois ou quatre jours". Depuis une semaine, le gouvernement est mis sous pression par son opposition qui juge insuffisantes ses mesures contre l'épidémie.

Édouard Philippe et Olivier Véran ont tenu à répondre aux critiques. Ils ont notamment annoncé l'achat massif de masques, la mise en place de tests rapides ainsi qu'un isolement dans leurs chambres à venir des personnes âgées résidant dans les Ehpad.

La France a commandé un milliard de masques

La France a acheté plus d'un milliard de masques, notamment à la Chine, pour pouvoir s'équiper face au Covid-19. Ils arriveront dans les semaines et les mois à venir. "Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place, de manière à faciliter l'entrée des masques sur notre territoire", a expliqué Olivier Véran, le ministre de la Santé.

La France a besoin de 40 millions de masques par semaine. 36 millions ont d'ores et déjà été déstockés pour être donnés aux professionnels de santé. Mais "nos réserves ne sont pas infinies", a souligné le ministre de la Santé. La France produit 8 millions de masques par semaine.

"Les masques ne doivent pas, sous peine d'être inutiles, s'accompagner d'un oubli des gestes barrières", a insisté Olivier Véran.

30.000 tests rapides par semaines en avril

L'objectif est de réaliser 50.000 tests par jour. La France a passé commande pour 5 millions de tests rapides, afin de préparer l'après confinement. Les capacités devraient passer à 30.000 tests par jour en avril, puis 60.000 en mai pour atteindre les 100.000 tests en juin.



Ces tests permettent de notifier en cinq minutes si une personne est atteinte du Covid-19 et en 13 minutes si les résultats sont négatifs, assure la marque qui les conçoit. Ce nouveau dispositif sera distribué la semaine prochaine aux personnels de santé. De la taille d'un grille-pain, le test peut être utilisé en dehors des centres hospitaliers.

Vers un isolement individuel dans les Ehpad

Le ministre de la Santé a indiqué qu'il allait demander aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, "d'aller vers un isolement individuel" des résidents, pour les protéger du coronavirus.



"Nous devons aller plus loin pour protéger ces personnes âgées particulièrement fragiles et prendre des décisions encore plus difficiles", a-t-il assuré. Certains établissements pratiquent déjà cet isolement en chambre individuelle, pour lutter contre "la dissémination du virus".



Le personnel des Ehpad sera testé en priorité. "J'encouragerai toute démarche pour que le personnel qui travaille sans relâche au sein des Ehpad puisse sortir le moins possible de ces établissements et prendre le moins de risques qu'il revienne avec le virus", a-t-il déclaré.



En France, plus de 700.000 personnes âgées en perte d'autonomie sont hébergées dans quelque 7.000 Ehpad. Ces établissements devraient recevoir 500.000 masques chirurgicaux chaque jour.