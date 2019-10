publié le 08/10/2019 à 07:16

Les seniors réclament une réindexation de toutes les pensions sur l'inflation, après avoir obtenu l'annulation de la hausse de la CSG. Depuis 2 ans, des retraités manifestent régulièrement, dénonçant un niveau de vie qui ne cesse de baisser.



Selon le ministère de la Santé et des Solidarités, le pouvoir d’achat des seniors ainsi baissé de 6 % depuis le début des années 90, avec un pic à moins 10 % pour les anciens cadres. Aujourd’hui, le montant moyen des pensions est de 1.422 euros. S'il augmente au fil des ans, c'est grâce aux nouveaux retraités. Ils ont eu une carrière plus longue et de meilleurs salaires que leurs aînés. Ils bénéficient donc de meilleurs revenus lorsqu'ils arrivent à la retraite.

C'est ensuite que les problèmes surviennent. Une année sur deux seulement, en moyenne, les pensions suivent ou dépassent le rythme de l'inflation. Les retraités finissent par s'aigrir, surtout si des mesures fiscales, comme la hausse de la CSG, la suppression de la demi-part ou de la contribution solidarité, viennent anéantir ces faibles revalorisations.

À Paris, ce mardi 8 octobre, les retraités défileront de la gare Montparnasse jusqu'à l'hôtel Matignon. Ils seront ensuite rejoints par le personnel des EPHAD, également en grève.

