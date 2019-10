publié le 08/10/2019 à 05:37

Les quatre victimes de Mickaël Harpon recevront des mains de Christophe Castaner, à titre posthume, la Légion d'honneur. Ce sera l'un des temps forts de l'hommage qui leur sera rendu ce mardi 8 octobre à la préfecture de police de Paris, lieu du drame. Le policier stagiaire qui a tué l'assaillant de 45 ans sera également décoré mais à une date ultérieure.

Emmanuel Macron, accompagné du Premier ministre Édouard Philippe et des ministres de la Justice Nicole Belloubet et des Armées Florence Parly, prononcera un discours à 11h dans la cour de la préfecture, où a été abattu Mickaël Harpon, employé comme informaticien à la préfecture et auteur d'une tuerie sans précédent qui continue de susciter questions et critiques contre le ministre de l'Intérieur.

Cet hommage solennel n'offrira en effet qu'un court répit à Christophe Castaner, auditionné à huis clos avant la cérémonie par la délégation parlementaire au renseignement puis dans l'après-midi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette fois devant la presse. La commission des lois du Sénat l'interrogera quant à elle jeudi 10 octobre.

Depuis l'attaque, de nombreuses voix dénoncent l'incurie des autorités et cherchent à comprendre comment Mickaël Harpon a pu passer sous les radars alors qu'il avait donné des signes de radicalisation au sein même de la direction du renseignement de la PP (DRPP) où il était employé.

À écouter également dans ce journal

Manifestations - Suppression de la hausse de la CSG, hausse des pensions et création de 40.000 postes dans les Ehpad... Des centaines de retraités s'apprêtent à porter ces revendications ce mardi après-midi à l'appel de l'intersyndicale. La manifestation parisienne prendra la direction de Matignon.



Faits divers - Comment est mort le jeune motard de Villiers-le-Bel ? Cet homme de 23 ans a chuté sur un trottoir dimanche 6 octobre. Un policier venait visiblement de lui ordonner de ralentir. L'autopsie a lieu ce mardi.



Décès - Eugène Saccomano nous a quitté hier. Il avait refait le match sur RTL jusqu'en 2012 et la fin sa carrière. Le monde du football lui rend hommage.