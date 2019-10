Réforme des retraites : "Le but est d'offrir à chacun un taux identique", dit Delevoye

et Nicolas Scheffer

publié le 04/10/2019 à 11:21

Emmanuel Macron a fait de la pédagogie après avoir effectué une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque à Paris de la Préfecture de police. Jeudi 3 octobre dans la soirée, le président a passé trois heures et demi à Rodez dans un format de Grand Débat pour expliquer sa réforme des retraites à des citoyens inquiets et méfiants.

Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, était aux côtés du président lors de son déplacement. Selon lui, les Français trouvent "illisible" et "compliqué" le système actuel qui "ne correspond plus à l'évolution des métiers et des parcours".

Pour rassurer les Français qui ont peur de toucher moins de pension, le haut-commissaire assure que "personne ne touchera de retraite inférieure à 1.000 euros". Il affirme que le système est "concurrencé par l'individualisme, l'assurance et le chacun pour soi".

Jean-Paul Delevoye veut réduire le nombre de régimes, alors que les professions libérales ont manifesté leur mécontentement. "Le but est d'offrir à chacun un taux identique de 28,12 %", sans peser sur les charges.

De nombreuses personnes sont inquiètes à propos de "l'âge pivot", et craignent un recul de l'âge de départ. Le commissaire prend l'exemple d'une personne qui a commencé à travailler à 22 ans. Dans le système actuel, pour obtenir une pension à taux plein, cette personne doit cotiser 42 ans et donc travailler jusqu'à 64 ans. Si cette personne veut bénéficier d'une retraite anticipée à 62 ans, elle percevra 15 % de moins que si elle part à 64 ans, explique-t-il.



"Dans le système que nous proposons, nous conservons la possibilité de partir à 62 ans", rassure Jean-Paul Delevoye. Mais, comme jusqu'à présent, il faudra attendre un "âge d'équilibre" pour profiter d'une pension à taux plein. Enfin, le haut-commissaire veut "qu'à métier identique, il y ait une retraite identique".