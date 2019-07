publié le 19/07/2019 à 11:14

Du changement aussi pour les couples et les familles dans la nouvelle réforme des retraites. Dans ses recommandation, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye a garanti "pour le dernier du couple 70 % du revenu du couple afin que le préjudice du veuvage ne soit pas pénalisant pour la personne qui reste". Une annonce qui devrait apaiser le débat sur la pension de réversion des veuves.

Invité de RTL, Jean-Paul Delevoye a aussi précisé les nouveautés pour les familles. Avec une règle unique dorénavant, "5 % par enfant. Dès le premier enfant, vous avez 5 %, le deuxième, 10 %, le troisième, 15 %, etc. Le père et la mère ont l'opportunité d'opter pour celui qui va profiter de cela."

"Mais pour protéger celui qui est le plus faible, en cas de divorce, nous allons modifier le code familiale pour que le juge puisse tenir compte des droits à retraite, a encore précisé le haut-commissaire à la réforme des retraites. Si Madame a consacré une partie de sa carrière à son mari, le juge aura la faculté dans la prestation compensatoire de rééquilibrer tout cela."

Un changement qui devrait permettre de tendre vers plus d'égalité, selon Jean-Paul Delevoye, car aujourd'hui, "quand vous avez trois enfants, le papa gagne 10 % de la pension et la maman 10 %. Nous supprimons cet avantage pour les hommes, qui n'ont pas beaucoup de préjudices de carrière, et qui quelque fois à pour conséquence d'augmenter l'écart des pensions entre les hommes et les femmes, aujourd'hui de 40 %."