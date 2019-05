et Anaïs Bouissou

publié le 09/05/2019 à 06:15

Un trop-perçu désormais remboursé. Les retraités concernés par l'annulation de la hausse de la CSG récupéreront, à partir de ce jeudi 9 mai, la somme qui leur a été prélevée en trop par les impôts depuis le 1er janvier, indiquait Le Figaro le mardi 23 avril. 3,5 millions de foyers qui touchent entre 1.200 et 2.000€ par mois bénéficieront de ce virement.



Le 10 décembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé l'annulation de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG), un impôt destiné à participer au financement de la protection sociale. Cette annonce avait été faite pour calmer la colère des "gilets jaunes".

Mais pour des raisons techniques, sa mise en oeuvre avait été repoussée. Pendant quatre mois, les retraités concernés ont donc continué à payer une CSG à 8,3% au lieu du taux normal qui leur était appliqué avant, 6,6%.

Un virement bancaire en deux temps

Ce 9 mai, les retraités qui gagnent moins de 2.000 euros par mois recevront donc deux virements sur leur compte en banque. Le premier correspondra au montant de retraite mis à jour avec le prélèvement à la source.



Le second s'appellera "remboursement CSG". Il s'agira de la somme totale prélevée en trop par les impôts depuis les annonces du président. Un retraité qui touche 1.500 euros de pension de base percevra par exemple une enveloppe de 112 euros.



Pour les mois suivants le taux d'impôts CSG qui s'appliquera restera un peu plus faible. Ce même retraité qui touche 1.500 euros par mois aura donc 28 euros de pouvoir d'achat en plus tous les mois. Le coût estimé de cette réduction pour les retraités aux revenus modestes sera de 1,5 milliard d'euros pour les finances publiques.