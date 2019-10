publié le 03/10/2019 à 08:47

Ce soir, c’est le grand retour du Grand débat. Emmanuel Macron est à Rodez dans l'Aveyron pour discuter de la réforme des retraites avec 500 personnes. Je suis impatient de voir comment Emmanuel Macron va décrire un système à bout de souffle, quasi en faillite, si l’on en croit des ministres. Impatient de voir si Emmanuel Macron va tenter de rendre plus simple, une réforme des retraites, ultra compliquée.

Et impatient de voir aussi, comment le chef de l’État va contenir la colère, sans donner le sentiment d’abandonner ses ambitions. L’exercice, mine de rien, est plus compliqué que le Grand débat du printemps. C’est le sentiment d’un ministre, pas très éloigné du sujet. "Après les 'gilets jaunes', il s’agissait d’écouter pour calmer, apaiser un pays à vif".

"Là pour les retraites, il s’agit d’écouter et d’expliquer sans mettre le pays à vif". Ce n’est donc pas tout à fait le même exercice. Ça ne veut pas dire qu’Emmanuel Macron ne va pas encore y prendre un plaisir fou. Le record à battre est de 8 heures de débat non-stop.

Un marathon présidentiel

On est reparti pour un marathon présidentiel. Essayez de vous faire expliquer par le haut-commissaire comme par n’importe quel ministre en moins d’une minute, non allez disons en moins de 3 minutes, le passage du système de retraite actuel au système de retraite à point et pour tout le monde... Je ne dis pas que c’est simple aujourd’hui, mais là, avec l’usine à gaz de Jean-Paul Delevoye personne n’est capable de dire quel sera l’âge de départ avec quel niveau de pension.

À chaque fois que vous entendez parler de cette réforme des retraites, c’est plus compliqué que ce que vous aviez imaginé. Alors, la complexité ça peut produire 2 effets : soit ça alimente l’inquiétude, de plus en plus de gens vont se dire qu’il y a entourloupe. Soit, c’est tellement compliqué que les mécontents n’arriveront jamais à mobiliser sur la réforme, dans sa globalité.

Il n’y aura jamais un slogan simple. Ça restera dans ce cas quelques foyers de contestation parmi les régimes spéciaux. Il faudra donc regarder ce soir si Emmanuel Macron veut vraiment rendre les choses plus simples.

"Donner du temps au temps"

Il faudra aussi et surtout surveiller si le chef de l’État a toujours autant d’ambition pour effectivement réformer. La première finalité de la réforme, c’est l’équité de supprimer les régimes spéciaux qui ne sont plus justifiés. La seconde qui n’était pas annoncée comme telle, c’est de revenir à l’équilibre financier du système.



Ce soir, c’est un conseiller ministériel qui le prédit : "Le constat sera sombre pour le régime actuel". Autrement dit : les retraites sont en péril. Mais Emmanuel Macron ne doit pas affoler pour autant. Il pourrait "donner du temps au temps", comme disait François Mitterrand. Sans donner le sentiment de faire trop de concessions, car la droite est déjà prête pour son procès en immobilisme.



On l’a déjà dit, mais il ne faut jamais l’oublier : Emmanuel Macron ne peut pas donner l’impression qu’il renonce à réformer. Ce n’est pas une question d’ADN ou de tempérament, c’est une question de survie politique.