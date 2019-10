Attaque à la préfecture : Castaner auditionné mardi

et AFP

publié le 06/10/2019 à 21:44

Christophe Castaner l'a reconnu au 13h de TF1 : l'attaque à la préfecture de police de Paris a mis en évidences des "failles" dans le suivi de l'assaillant. Le ministre de l'Intérieur sera auditionné à huis clos mardi par la délégation parlementaire au renseignement sur les "dysfonctionnements" qui ont mené à cette tuerie, a annoncé dimanche à l'AFP son président Christian Cambon.

"Nous sommes dans les éléments techniques pour savoir où cela a péché", a expliqué M. Cambon, précisant que la délégation est couverte par le secret-défense et "qu'aucun commentaire ne sera fait par les membres de la délégation sur les réponses" apportées par le ministre. "On va essayer de trouver quels sont les dysfonctionnements". "Il y a une chaîne de questions intéressantes qui sont: l'habilitation, l'identification des membres qui se sont radicalisés, la sécurité et surtout la question de savoir quels éléments cet agent de maintenance informatique a pu se procurer". Car "il peut les utiliser, les transmettre", a-t-il souligné.

Christian Cambon a ajouté que la délégation pourrait ensuite décider d'entendre d'autres responsables, en fonction des réponses du ministre. Concernant l'habilitation, "ce qui nous intéresse, c'est le renouvellement d'habilitation secret-défense. Est-ce que qu'il y a une enquête aussi poussée que la première enquête ou bien est-ce que c'est un coup de tampon", a-t-il détaillé.