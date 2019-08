publié le 06/08/2019 à 06:57

L'été est souvent vu comme une promesse de vacances mais certains redoutent surtout d'être expulsés. L'association Droit au logement pointe du doigt la multiplication des expulsions : 24 personnes dont 12 enfants mises dehors à Grenoble, 60 familles à Athis-Mons en région parisienne et à Saint-Ouen, toujours près de Paris, ce sont 150 personnes qui viennent d'être expulsées d'une usine désaffectée. Elle campent maintenant près de la mairie pour interpeller les autorités. Cela fait une semaine que Chanel, une trentaine d'enfants et leurs parents habitent sur un bout de trottoir à l'ombre de l'hôtel de ville.

"Vous avez cinq minutes pour prendre vos affaires et partir", explique Chanel, Dominicaine en France depuis 21 ans, au micro de RTL. "On s'est tous retrouvés dans la rue. On vit ici, par terre. On met les matelas et on se couche là le soir, avec les enfants." Chanel enchaîne les petits boulots pour subvenir aux besoins de ses cinq enfants, tous à l'école. Elle se demande aujourd'hui dans quelles conditions ils feront leur rentrée scolaire : "On ne demande pas une maison gratuite. On demande juste à être relogé", raconte la mère de famille.

Ces familles expulsées sur le trottoir cet été, c'est une volonté de l'État, d'après Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l'association Droit au logement. "L'État accélère l'expulsion de familles avec enfants durant l'été parce que c'est pendant les vacances scolaires. Leurs copains, les parents de leurs copains et les instituteurs ne sont pas là. On a bloqué des expulsions par la passé parce que les écoles se sont mobilisées", explique le responsable associatif. La mairie n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de RTL.

