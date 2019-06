publié le 27/06/2019 à 15:57

Le gouvernement l'a annoncé, l'allocation de logement familiale (ALF) change de mode de calcul. Fini la prise en compte des revenus de l'année N-2, ce sont maintenant les revenus de l'année en cours qui servent de base au calcul à compter du 1er juillet.

Cette aide est destinée aux locataires, colocataires et résident en foyer d'hébergement (, résidence autonomie, résidence pour étudiant...). Ils doivent pour cela bénéficier d'allocations familiales, d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, avoir un enfant à charge de moins de 21 ans, être un jeune ménage, être enceinte, ou encore avec un ascendant à charge, note service-public.fr.

Cette aide est versée pour les personnes aux plus faibles revenus. La manière la plus simple de savoir si vous êtes éligible est de vous rendre sur le simulateur officiel de la Caisse d'allocations familiales.

Faire une demande

La demande se fait en ligne, via ce service. Il faut joindre une copie numérique d'une pièce d'identité, d'un RIB et une attestation de loyer ou de résidence complétée par votre propriétaire ou le responsable de votre foyer d'hébergement.

Le montant de l'ALF est calculé en fonction de votre situation familiale et du nombre de personnes à charge, des ressources du foyer, de la valeur de votre patrimoine immobilier et financier et du montant de votre loyer ou de vos mensualités d'emprunt.

Pour ceux qui ne seraient pas éligibles à l'ALF, il existe d'autres aides aux logements. L'allocation de logement à caractère social (ALS) aide les catégories de personnes défavorisées autres que les familles à se loger. L'aide personnalisée au logement (APL) dépend du statut du logement, qui doit être conventionné avec l'État, mais ne prend pas en compte le statut du locataire.