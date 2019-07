publié le 08/07/2019 à 19:02

"Boissons à volonté, à manger et plein de surprises", dans un duplex avec terrasse du Marais. Quelques jeunes ont vu grand pour fêter le baccalauréat. Ils ont loué un appartement sur Aibnb dans le IIIème arrondissement de Paris et ont lancé une invitation sur Facebook, "5 euros pour les filles, 10 euros pour les garçons". Et finalement, ce sont 200 à 300 jeunes qui se sont retrouvés dans les 80 mètres carrés et les parties communes de l'hôtel particulier, comme l'a raconté le quotidien Le Parisien.

En plus de l'appartement, les jeunes armés de coupe de champagne ont fêté leur diplôme dans le jardin à la française, la cour pavée, ou encore les couloirs, a expliqué un des habitants de l'hôtel particulier au Parisien. Après trois intervention de la police à la suite de signalements de voisins en colère, les dégâts sont estimés "de 20.000 à 30.000 euros", selon le propriétaire, se basant sur un constat d'huissier établi avec un artisan.

William Lesage, le propriétaire septuagénaire de l'appartement, loue cet appartement à "un jeune homme qui n'y habite pas", et qui "ne paye plus son loyer depuis six mois". Affirmant ne pas être au courant de l'organisation de cet événement, il a déclaré avoir porté plainte pour dégradations. Une action en justice est par ailleurs en cours pour faire résilier le bail.

Interrogé par le quotidien francilien, la plateforme de location en ligne entre particuliers Airbnb a rejeté la faute sur le locataire de l'appartement, qui aurait dû demander l'autorisation au propriétaire de l'appartement. Ce qu'il n'a pas fait, selon le propriétaire.