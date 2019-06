publié le 25/06/2019 à 18:01

Y a-t-il encore une période des soldes ? Officiellement, ils commencent dans la plupart des départements mercredi 26 juin et dureront six semaines jusqu'au 27 juillet. Cette année, 81 % des Français s'accorderont un achat soldé pour un budget moyen de 200 euros, soit 14 euros de plus que l'année dernière, selon une étude Ifop pour Spartoo. Mais avec les rabais ponctuels, les ventes privées ou les destockages, les soldes représentent-ils toujours le meilleur plan ?

Les soldes sont le seul moment de l'année où les commerçants peuvent vendre à pertes, c'est-à-dire qu'ils vendent moins cher que ne leur coûte le produit. Pour les commerçants, faire des soldes, c'est la possibilité de liquider une partie de son stock avant qu'il ne soit démodé.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) explique que pour qu'un article puisse être soldé, il doit être à la vente depuis au moins un mois. Hors de question donc de solder la dernière collection. Par ailleurs, les commerçants doivent vous proposer les mêmes garanties qu'en hors soldes, notamment s'il est défectueux. Si finalement vous n'aimez pas votre nouveau haut, le commerçant n'est pas tenu juridiquement à vous le reprendre, même s'il peut faire un geste commercial.

Contrairement aux soldes, les promotions ne sont pas des périodes de déstockage

Pour ne pas devenir contraire à la concurrence, les soldes sont encadrés dans le temps. Jusqu'à présent, deux périodes, traditionnellement en janvier et en juin, étaient décidées au niveau national (avec une dérogation pour les départements frontaliers) ou ultra-marins. Depuis la loi PACTE de 2019, la durée est passée de six semaines à quatre afin de ne pas disperser trop longtemps l'effet des bonnes affaires.

Les promotions n'ont pas vocation à être des périodes de destockage, mais des activités commerciales, afin de faire venir des consommateurs dans les magasins. Elles sont autorisées toute l'année et ne peuvent pas être trop importantes. Depuis 2018, les enseignes sont tenue d'encadrer les promotions de denrées alimentaires. Elles ne peuvent pas brader un produit à plus de 34 % et doivent se limiter à 25 % des produits soldés. Elles n'ont plus le droit d'utiliser le terme "gratuit" pour désigner une promotion de type "deux produits achetés, 1 produit offert".

Quant aux liquidations, elles ne peuvent avoir lieu que lorsque le commerce change de main, d'importants travaux ou un changement d'activité. Les ventes privées ne peuvent être vendues à pertes et ne doivent concerner qu'un nombre restreint de clients, contrairement aux soldes qui sont ouvertes à tous.