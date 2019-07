publié le 28/07/2019 à 18:25

Alors que la rentrée approche, de nombreux étudiants en France sont confrontées au problème de trouver un logement. Même si le gouvernement a promis de créer 60.000 chambres supplémentaires dans les résidences étudiantes, la situation est précaire dans l'Hexagone qui ne compte que 173.000 places pour les quelques 2,7 millions d'étudiants.

Une angoisse pour certains, qui peinent à poursuivre leur études à Paris. C'est notamment le cas de deux étudiants brésiliens en master, Arthur et Gabriella. Après avoir commencé à se loger grâce à des Airbnb, ils sont allés en colocation chez des amis car pour avoir un logement, il faut avoir un compte bancaire en France mais pour y ouvrir un compte, il faut avoir un logement. Un véritable casse-tête.

Même s'ils ont désormais un RIB, il faut visiter en moyenne 25 logements à Paris lorsqu'on est étudiant avant d'avoir une réponse positive. Un calvaire que raconte Arthur : "On m'a même déjà demandé un CV mais aussi des déclarations de revenus et d'impôts. On a tout cela mais en portugais". Avec Gabriella, ils ont du trouver un site d'assurance qui s'est porté garant pour eux, moyennant 50 euros par mois. Actuellement, un locataire sur trois dit avoir eu du mal à convaincre son propriétaire de lui louer son appartement.

