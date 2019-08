publié le 07/08/2019 à 06:47

Il devient de plus en plus difficile de trouver un bureau de tabac, et notamment en zone rurale. Alors que la France compte quelque 24.000 bureaux, de plus en plus sont à vendre dans les communes de moins de 3.500 habitants. Ce ne sont pas des échoppes faciles à vendre.

Joël Delbove, président de la chambre syndicale des buralistes à Valenciennes (Nord) évoque "au moins trois fois plus" de bureaux de tabac à vendre. "Avant vendus en 1 à 2 ans maximum, il faut aujourd'hui 4, 5 ou 6 ans, et ce n'est pas vendu dans les meilleures conditions."

Les centres-villes ne souffrent pas de ce phénomène. "Il y a des disparités régionales, avec une désertification de certaines régions, explique Laurent Arvault, du cabinet Cafhore, spécialiste des transactions de bureaux de tabac. Le nord est malheureusement une région sinistrée. Nous, pour notre secteur d'activité, [le nord de Paris], on a un secteur très très dynamique."

"Nous avons eu des années où on avait beaucoup de débits de tabac à vendre et très peu de demandeurs. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire : on a beaucoup de prospects, et très peu d'offres", selon le spécialiste.

