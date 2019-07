et La rédaction de RTL

publié le 25/07/2019 à 18:33

Polluées par le plomb, deux écoles parisiennes viennent de fermer leurs portes. Une "mesure de précaution", précise la mairie. Les analyses ont révélé la présence de plomb. Cette substance toxique pourrait provenir de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame en avril dernier.

Ces deux établissements, transformés en centres de loisirs pour l'été, vont devoir être nettoyés avant de pouvoir rouvrir. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame avait provoqué la fusion de plusieurs centaines de tonnes de plomb qui se trouvaient notamment dans la charpente de la flèche et de la toiture.

La semaine dernière, la mairie avait indiqué que des prélèvement effectués dans des établissements scolaires à proximité de l'édifice ne justifiaient "aucune alerte". L'Agence régionale de santé avait pour sa part appelé à la réalisation de nouvelles mesures lorsqu'avaient été identifiés à l'extérieur des niveaux supérieurs à la référence de 5.000 microgrammes de plomb par m2.



Or, à l'école Saint-Benoît, de nouvelles analyses ont révélé, dans la cour de récréation et non l'intérieur du bâtiment, "des concentrations surfaciques en plomb dans les poussières supérieures aux valeurs de références", selon la mairie de Paris. Après un nettoyage, de nouveaux prélèvements doivent être effectués dont les résultats sont attendus vendredi. Les enfants doivent être accueillis sur d'autres sites pendant la fermeture.

