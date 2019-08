publié le 04/08/2019 à 09:08

Bien qu'"incontestablement nocive" selon l'OMS, de nombreuses voix se sont élevées dans le monde médical français et international pour rappeler que la cigarette électronique reste un bon moyen de sortir de la dépendance au tabac. En effet, sa toxicité est "infiniment moindre que celle de la cigarette traditionnelle" selon l'Académie de médecine française.

Les cigarettes électroniques sont des dispositifs, de tailles et de formes diverses, composées d'une résistance qui transforme en vapeur un liquide que l'on inhale, à l'image de la fumée d'une cigarette classique. La composition de ces liquides fait "l'objet d'une notification à l'Agence de santé (ANSES) en France" a expliqué Gérard Dubois, membre de l'Académie nationale de médecine sur RTL.

Ces liquides de vapotage ne contiennent normalement que peu d’éléments. Et premier critère de choix, conformément au droit européen et au Code de la Santé, la composition doit être imprimée en français et lisiblement sur le flacon. La liste de l'ensemble des produits de vapotage déclarés auprès de l'ANSES est disponible en ligne.

1. Le dosage en nicotine

Dans le cadre d'une utilisation pour arrêter de fumer, il est souvent nécessaire d'utiliser des liquides contenant de la nicotine. Cette molécule est responsable pour partie de la dépendance. Sa présence dans les e-liquides évitent un sentiment de "manque" lors du passage du tabac à la cigarette électronique.

Il existe en France, où la concentration maximum de nicotine est limitée à 20mg/ml, quatre niveaux de concentration différents. On trouve sur Internet des tableaux d'équivalence entre le taux de nicotine dans les liquides et le nombre de cigarettes fumées par jour. Or, comme le note stop-tabac.ch, ces tableaux n'ont "pas de sens, car le nombre de cigarettes est faiblement corrélé avec les concentrations sanguines de nicotine." En effet, un liquide faiblement concentré en nicotine fumé en grande quantité fait avaler autant de nicotine qu'un liquide fortement concentré inhalé en plus petite quantité.

Des scientifiques suisses recommandent "de tester plusieurs liquides pour déterminer lequel apporte une sensation satisfaisante au niveau de la gorge appelée aussi 'throat hit'", une sensation de gratouillis dans la gorge. La même étude note que "un dosage de 18mg/ml convient généralement aux fumeurs consommant un paquet par jour". "Si le vapotage est très fréquent, il convient d'essayer un liquide avec une concentration de nicotine plus élevée." Vous pouvez aussi en parler à un tabacologue, qui pourra vous aider.

2. Le ratio propylène glycol/glycérine végétale

Il s'agit ici d'un critère plutôt technique. Les liquides de cigarettes électroniques sont composés à des dosages divers d'un assemblage de propylène glycol et de glycérine végétale. Ces deux produits sont responsables de la formation de vapeur dans la cigarette électronique.





Le ratio propylène glycol/glycérine végétale a une incidence sur la viscosité et l'épaisseur du liquide de vapotage, et donc sur la vapeur. Plus la part de propylène est importante, plus le liquide est fluide et plus la sensation de "hit" dans la gorge est forte. Inversement, plus le taux de glycérine végétale est élevé, plus le liquide paraît gras et visqueux, donnant une vapeur plus dense.



Attention, tous les ratios ne sont pas adaptés à toutes les cigarettes électroniques. Les liquides avec un ratio de 50/50 sont réputés fonctionner dans tous les matériels. Par contre, un liquide plus épais, composé de 70 à 100 % de glycérine végétale, nécessite une résistance plus puissante. N'hésitez pas à vérifier les capacités de votre cigarette électronique dans la notice.

3. Les arômes

De multiples "goûts" ou arômes sont proposés parmi les liquides de vapotage. Il y a tabac bien-sûr, mais aussi menthe, fruits, chocolat, vanille, cannabis... Certains arômes sont naturels, d'autres artificiels, ce qui peut être un premier critère de choix. Le site stop-tabac.ch note que la cannelle ou la réglisse sont à éviter, car elle pourrait être nocives à la santé lorsqu'elles sont inhalées.



L'étude suisse précédemment citée note néanmoins que "l'arôme tabac semble être le favori chez les utilisateurs récents, qui ont tendance par la suite à passer à d'autres arômes comme ceux de fruits." Pour ce critère, le plus simple est donc de tester pour voir quel arôme vous sied le mieux.