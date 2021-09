La Covid-19 a tué 77.000 personnes en France à l'hôpital, c'est dans le Grand Est que le bilan est le plus lourd. Sur les 10 établissements qui ont connu le plus décès, pas moins de 5 sont situés dans la région.

Plus de 500 morts dans les hôpitaux de Nancy et de Belfort, plus de 700 morts dans ceux de Mulhouse et de Strasbourg. Mais le bilan est encore plus terrible pour le centre hospitaliser de Metz-Thionville. Il enregistre à lui seule 1.052 décès et occupe la 3ème place de ce classement.

Un chiffre d'autant plus marquant qu'en 1ère et 2ème place, on retrouve d'énormes structures hospitalières, comme les hospices civiles de Lyon avec ses 13 établissements, peut-on lire dans une enquête du magazine Le Point. En tête du classement, de très loin, l'AP-HP et ses 26 hôpitaux à Paris et en Île-de-France. À chaque vague épidémique, ils sont venus en aide aux établissements saturés, ont accueilli des centaines de malades transférés de toute la France.

Résultat, l'AP-HP affiche un bilan très lourd : 6.523 morts du Covid, soit six fois plus que les hôpitaux lyonnais.

À écouter également dans ce journal

Seine-Saint-Denis - Il était au mauvais endroit au mauvais moment. À 16 ans, Ibrahima, espoir du football et originaire de Bagnolet, a été tué d'un coup de couteau par un jeune de son âge de la commune voisine des Lilas. Probablement à cause de rivalités dérisoires de quartier. Ibrahima n'avait rien à voir avec ces histoires, selon son oncle qui a témoigné sur RTL.

Covid à l'école - La fin du masque à l'école primaire débutera dès le 4 octobre dans les départements où l'épidémie a le plus reculé, sous le seuil des 50 cas pour 100.000 habitants. Une quarantaine de départements sont concernés.

Cirse des sous-marins - Joe Biden et Emmanuel Macron se sont parlés. Sur un ton plus diplomatique que les derniers jours, il n'était pas question de trahison dans les communiqués officiels sur cette affaire. les deux chefs d'État ont convenu qu'il aurait fallu une meilleure communication. L'ambassadeur français repart à Washington.