Il y a eu au cours de la semaine écoulée, en moyenne, moins de 7.000 cas de Covid détectés tous les jours. La 4e vague est bien derrière nous, 40 départements sont même passés sous le seuil d'alerte, de quoi s'interroger. Faut-il maintenir l'intégralité des contraintes liées au passe sanitaire ? Le sujet sera tranché ce mercredi matin 22 septembre en Conseil de défense.

Sur le papier, l'horizon se dégage, mais faut-il dès à présent alléger les choses, assouplir les règles, dans les départements où ça va mieux ? Des réunions préparatoires ont déjà eu lieu, des scénarios de territorialisation du passe sanitaire sont prêts, pour faire du cas par cas. Mais au sein de l'exécutif, beaucoup plaident encore pour la prudence, "il n'y a pas une énorme pression dans l'opinion, le passe sanitaire est accepté", commente un conseiller.

De plus, "on manque de recul sur la rentrée scolaire", explique un autre. Il pourrait donc ne pas y avoir d'annonces immédiates, mais on nous rappelle aussi que lors de ces Conseils de défense sanitaire, Emmanuel Macron a souvent pris tout le monde de court, y compris ses plus proches.

À écouter également dans ce journal

Crise des sous-marins - Un document contredit la version de l'Australie. Le Premier ministre australien disait avoir des doutes et des réserves sur les appareils fournis par Paris, mais un courrier daté du 15 septembre prouve le contraire.

Transports - La gare du Nord ne sera finalement pas transformée en centre commercial, la SNCF abandonne le projet géant de rénovation, comme l'a révélé RTL. La SNCF aurait eu connaissance d'un dérapage au niveau du coût du projet.

PSG - Alors que Lionel Messi est forfait contre le FC Metz ce mercredi pour la 7e journée de Ligue 1 après une blessure au genou gauche contracté contre l'OL dimanche, son entraîneur Mauricio Pochettino tente d'éteindre l'incendie après la polémique de son remplacement.