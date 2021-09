Crise des sous-marins : Macron et Biden promettent de rétablir "la confiance"

Crise des sous-marins : Macron et Biden veulent restaurer "la confiance"

L'annulation du "contrat du siècle" qui prévoyait la livraison de 12 sous-marins français à l'Australie a été au cœur des débats entre Emmanuel Macron et Joe Biden, ce mercredi 22 septembre. Les deux chefs d'État ont promis de restaurer "la confiance" lors d'une conversation "au ton amical", d'après la Maison Blanche.

De fait, de nombreuses personnalités françaises, notamment Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ont accusé les États-Unis d'avoir mis en péril les accords initialement prévus, fixés à hauteur de 56 milliards d'euros.



Si les tensions semblent retomber, la colère n'est pas tout à fait éteinte. Dans une démarche diplomatique, un communiqué commun a d'ores et déjà été publié alors que l'ambassadeur de France, Philippe Etienne, revient aux États-Unis la semaine prochaine.

Un processus de consultations approfondies lancé

D'après ce texte, "des consultations ouvertes entre alliés sur les questions d'intérêt stratégique pour la France et les partenaires européens" auraient pu éviter cette situation de crise diplomatique. Joe Biden a de son côté "fait part de son engagement durable à ce sujet".

Les deux présidents ont donc "décidé de lancer un processus de consultations approfondies" dans le but de "mettre en place les conditions garantissant la confiance et à proposer des mesures concrètes pour atteindre des objectifs communs".

Le démocrate a par ailleurs souligné l'importance d'une défense européenne "plus forte". Les États-Unis n'ont plus à intervenir dans le monde entier, estime-t-il. Désormais, la Maison Blanche définit ses priorités dans la zone Asie Pacifique pour contenir la Chine. Emmanuel Macron et son homologue doivent s'entretenir à nouveau le mois prochain lors du G20 en Italie pendant lequel d'autres consultations approfondies seront menées.