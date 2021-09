C'était l'épicentre de l'épidémie il y a un an et demi et un hôpital militaire y avait même été installé. La symbolique en est donc d'autant plus forte : ce mercredi 22 septembre, les hôpitaux de Mulhouse n'ont plus assez de personnels soignants pour poursuivre normalement leur activité. Sur 6.000 salariés, plus de 170 ont été suspendus, ce qui a entraîné l'activation du plan blanc. Mais la direction tient bon, les non-vaccinés également.



La mis en scène des personnels suspendus a lieu devant l'entrée principale de l'hôpital. Des soignants qui sont couchés à terre, sous des draps blancs avec un chant des partisans en fond sonore manifestent leur bonne volonté :"On nous prive de notre liberté d'aller soigner des gens qui en ont besoin", confie l'un d'entre eux.

Cette démonstration devant l'hôpital qui a connu le pire durant la première vague, a du mal à passer pour le chef du service pneumologie, Didier Debieuvre : "La vaccination devrait être spontanée. Je considère même qu'un soignant non-vacciné contre la grippe et le coronavirus tous les ans est coupable d'une faute professionnelle".

Résultat : il y a 174 décisions de suspension actuellement. Avec les arrêts maladie, ce sont 210 personnes qui manquent à l'appel. Le reste de l'effectif doit se débrouiller pour maintenir à flot l'hôpital tout entier.

