Seine-Saint-Denis : ce que l'on sait de l'adolescent tué d'un coup de couteau aux Lilas

Un adolescent de 17 ans est toujours en garde à vue ce mardi midi aux Lilas en Seine-Saint-Denis. Ce jeune homme est soupçonné d’avoir tué un autre jeune, âgé lui de 16 ans, d’un coup de couteau dans la poitrine. Les faits se sont déroulés lundi soir, la victime marchait dans la rue avec deux amis, quand un autre adolescent arrive à son niveau et le poignarde au cœur.

Conduit à l’hôpital, le jeune homme est décédé peu de temps après. Âgé de 16 ans, il habitait Bagnolet, à quelques centaines de mètres de la scène de crime. Selon cette proche de la famille, c'était un garçon souriant et avenant, "poli, il fallait discuter avec lui, il répondait d’une manière vraiment sympathique. La maman, j’ai discuté avec elle aussi, je lui présente mes condoléances et je dis aux parents de faire attention et de discuter avec leurs enfants par rapport à tout ce qui se passe maintenant et d’éviter la violence pour protéger nos enfants et les enfants des autres".

Elle décrit la rue où a eu lieu l’agression comme un endroit dangereux. "Les jeunes se permettent de nous agresser entre les voitures. Il n’y a pas de lumière et malheureusement, ce qui s’est passé hier peut se passer souvent. Il faut qu'il y ait plus de policiers c’est tout, parce que là on est en insécurité et c’est horrible", dit-elle.

L’agresseur, lui, a été interpellé lundi soir alors qu’il tentait de fuir à vélo. Son mobile est encore inconnu, mais ni lui ni sa victime n’étaient connus des services de police. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.