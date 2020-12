Les infos de 6h - Coronavirus à Lille : des colis alimentaires pour les plus démunis

publié le 06/12/2020 à 06:48

La lutte contre la précarité s'accentue durant la crise sanitaire. À Lille, la municipalité a décidé d'offrir, à plus de 5.000 foyers de personnes en difficulté, des colis alimentaires. Une aide bienvenue à l'approche des fêtes de fin d'année pour les nombreux demandeurs qui se pressent à l'intérieur de la mairie de quartier de Lille-Sud.

Pour Natija, jeune maman de quatre enfants, ce panier constitué "d'oignons, de carottes, de poires, de pommes, de petits gâteaux, de coquillettes, de riz et de café", "aide beaucoup, surtout en période de crise". "Un début de mois comme ça est très essentiel" se réjouit-elle.

Tous les bénéficiaires sont des membres connus du CCAS de Lille et sont tous fortement marqués par les effets liés à la crise épidémique. C'est le cas de Sofiane, 27 ans et père d'un enfant : "Comme je vis seul avec mon fils, c'est vraiment important que j'ai cette aide parce que sinon, je ne sais pas comment je ferai car je suis au chômage actuellement".

Le département du Nord et la Chambre d'Agriculture se sont donc associés à la mairie de Lille pour élaborer l'ensemble des colis alimentaires. Arnaud Deslandes, maire adjoint en charge de la solidarité, explique qu'"on a vraiment voulu aller vers les familles les plus fragiles pour qu'elles puissent passer des vacances et des fêtes de famille". Une nouvelle distribution est programmée le samedi 19 décembre.

