Confinement à Brest : la ville distribue des tickets repas

La ville de Brest a commencé à distribuer des bons alimentaires aux familles les moins aisées financièrement. Le montant total cette aide s'élève à plus de 300.000 euros, a annoncé dans un communiqué la ville dirigée par le socialiste François Cuillandre.



Les familles bénéficiaires sont celles pour lesquelles le repas dans les restaurants scolaires est habituellement totalement gratuit pour leurs enfants, soit 1.181 enfants concernés au sein de 774 familles brestoises, précise le communiqué publié lundi 6 avril. Les familles pour lesquelles le repas est facturé au tarif le plus bas, soit 1.036 enfants au sein de 660 familles, pourront également bénéficier de ces tickets, qui couvrent la période allant du début du confinement jusqu'à fin avril.

Au total, sur les 6.500 écoliers brestois scolarisés dans les écoles publiques de la ville et qui déjeunes quotidiennement dans les restaurants scolaires, plus de 2.200 enfants sont concernés par cette aide.

Des chèques allant de 120 à 150 euros par enfant

Pour les familles bénéficiant de la gratuité totale des cantines, le bon alimentaire est à hauteur de 150 euros par enfant scolarisé. Concernant les familles bénéficiant du tarif le plus bas, l'aide s'élève à 120 euros. Un dispositif identique a été mis en place pour les familles dont les enfants sont scolarisés en maternelle et élémentaire dans les écoles Diwan enseignant en breton et qui sont privées sous contrat.

"Avec la fermeture de toutes les écoles et le confinement, les enfants qui déjeunaient le midi dans les restaurants scolaires de la ville déjeunent désormais tous les jours dans leurs familles", justifie la deuxième métropole bretonne, qui a commencé à distribuer les chèques dans les boîtes aux lettres.

Au Relecq-Kerhuon, aux portes de Brest, une initiative similaire a également été mise en place par la municipalité. "Notre solidarité s'exprime dans toute la durée et pour toutes les tranches d'âges des habitants face à cette crise mondiale", annonce dans un tweet son maire Yohann Nédélec, également directeur de campagne du maire sortant de Brest.

La Ville de @LeRelecqKerhuon va mettre à disposition des familles des QF 1, 2 et 3 des chèques alimentaires de 150€.



Notre solidarité s'exprime dans la durée et pour toutes les tranches d'âges des habitants face à cette crise mondiale.

