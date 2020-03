Coronavirus : des récoltes de denrées annulées, les Restos du Cœur inquiets

publié le 05/03/2020 à 12:18

Si la propagation de coronavirus inquiète la population et met en péril l'économie, l'épidémie est également crainte par les bénévoles des Restos du Cœur, rapporte l'Agence France Presse. En effet, la campagne débute vendredi 6 mars pour trois jours, et à la veille de la grande collecte annuelle, les Restos redoutent de voir les dons baisser.

Et pour cause, ce dont ils ont besoin ce sont essentiellement des produits de première nécessité tels que les pâtes, le riz, des conserves ou encore des produits d’hygiène. Or dans de nombreux magasins ces rayons ont été pris d'assaut ces derniers jours. Philip Modolo, le secrétaire général des Restos du Cœur, s'attend à des problèmes d'approvisionnement dans certains magasins.

Sur les 7.000 magasins qui participent à l'opération, 50 ont déjà dû annuler, faute de stocks suffisants. Pas sur non plus que les clients soient au rendez-vous. Ce jeudi 5 mars sur RTL, le président des Restos lance un appel, au micro de Yann Bouchery. "Il y a trois départements dans lesquels la collecte ne se fera pas ce weekend : l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie"

Les plus démunis n'ont pas à payer le coronavirus Patrice Blanc, président des Restos du Cœur





"C'est un appel que l'on lance évidement pour ceux qui seront présents, d'être généreux dans la mesure du possible, ça compensera des absences", ajoute Patrice Blanc. "Les plus démunis n'ont pas à payer le coronavirus", dit le président ce matin sur RTL, avant de conclure : "C'est eux [les plus démunis] qui risquent d'en souffrir encore".

Il faut dire que cette collecte est cruciale, c'est elle qui permet d'assurer l'aide alimentaire pendant tout l'été. L'an dernier, 8.900 tonnes de denrées avaient été récoltées. Cette fois, si la baisse est trop nette, les Restos du cœur n'excluent pas une nouvelle collecte, dans les mois qui viennent.