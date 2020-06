Résultats municipales à Lille : Aubry et Baly au coude-à-coude

publié le 28/06/2020 à 20:13

Le second tour de l'élection municipale à Lille est très serré selon les premières estimations de Harris interactive. Stéphane Baly (EELV) obtiendrait 40,1% des suffrages et Martine Aubry (PS) 39,0%. La candidate LaREM Violette Spillebout obtiendrait 20,9%. L’abstention atteindrait 68,7% des inscrits.

Lors du premier tour le 15 mars dernier, Martine Aubry (PS) avait obtenu 29,80% des votes. Elle a ainsi devancé le candidat EELV Stéphane Baly qui avait obtenu 24,53% des suffrages exprimés et Violette Spillebout (LaREM) avec 17,53% des votes.

Pour la première fois depuis 19 ans, les verts et les socialistes entament le deuxième tour séparément en raison d'un désaccord stratégique. Comme toutes les élections dans les villes de plus de 1.000 habitants, les élections à Lille sont municipales et intercommunales.

Lille est une ville traditionnellement de gauche. Les Lillois votent principalement socialiste ou communiste aux élections municipales depuis le XIXe siècle. Lors des élections présidentielles de 2012 et 2017, ce sont François Hollande et Jean-Luc Mélenchon qui sont arrivés en tête aux premiers tours avec respectivement 34,98% et 29,92%.

Lille est la préfecture du département du Nord. La ville compte quelque 232.800 Lillois, alors que son aire métropolitaine compte environ 1.187.830 habitants.

Retrouvez tous les résultats des élections municipales dans notre module mis à jour en temps réel.