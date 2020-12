Coronavirus : l'aide de 1.500 euros du Fonds de solidarité s'arrêtera le 31 décembre

publié le 04/12/2020 à 10:38

C'était l'une des mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises face à la crise sanitaire. Le Fonds de solidarité "universel", qui propose une aide allant jusqu'à 1.500 euros mensuels pour tous les secteurs, s'arrêtera au 31 décembre, a annoncé Bruno Le Maire ce vendredi 4 décembre sur RMC/BFMTV.

"Il y a un fonds de solidarité dit universel dont peuvent bénéficier toutes les entreprises qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. C'est l'indemnité qui va jusqu'à 1.500 euros. Ce Fonds de solidarité, on va le maintenir jusqu'au 31 décembre", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il ne sera pas poursuivi après le 31 décembre".

"Les activités économiques auront repris et il est normal que l'on passe d'un soutien universel […] à un soutien davantage ciblé sur ceux qui sont les plus fragilisés, et qu'on donne plus à ceux qui ont moins, a ajouté le ministre de l'Économie. Je pense que c'est une question de justice et une question d'efficacité économique".

D'une manière générale, le gouvernement français va "retirer un certain nombre d'aides progressivement lorsque ce n'est plus nécessaire", selon Bruno Le Maire.

L'aide aux entreprises encore fermées sera donc en revanche maintenue. Pour rappel, elle a été portée jusqu'à 10 000 euros ou 20% de perte du chiffre d'affaires pour les secteurs les plus affectés.

Le dernier budget rectifié pour 2020 prévoit 20 milliards d'euros de dépenses pour le Fonds de solidarité, qui est le deuxième poste d'aides d'urgence après le chômage partiel avec 34 milliards.