publié le 09/08/2019 à 06:47

Les experts du GIEC ont averti jeudi 8 août dans un rapport sur la surexploitation des ressources et l'utilisation des terres actuelles. Ils ont notamment pointé du doigt le rôle de l'agriculture et de l'alimentation dans le réchauffement climatique. En Bretagne, à Langoëlan (Morbihan), une ferme-usine de 80 à 120.000 poulets devrait bientôt ouvrir, ce qui provoque la fronde d'une partie des habitants.

Au milieu de ses terres qu'elle exploite en agriculture biologique depuis une dizaine d'années, Isabelle Villette désigne 300 mètres plus bas, légèrement en contrebas, le terrain de sa colère. "Deux poulaillers industriels vont se monter juste en face, sous le vent, explique l'agricultrice à RTL. Ce qui est à craindre, c'est que les poussières qui sont dans les poulaillers, entre autres l’ammoniac, soient rejetées par la ventilation et le vent dans tout le voisinage et c'est moi qui suis en face."

"Il y a aussi un bac à compost qui va se retrouver très près du ruisseau, ajoute encore Isabelle Villette. Ce sont les citoyens de toute la vallée qui sont concernés." D'ailleurs, l'enquête publique qui s'est terminée le 29 juillet compte 300 contributions. La Confédération paysanne dénonce une course en avant, alors que la région Bretagne soutient les porteurs du projet. Ce sont deux jeunes agriculteurs du cru, qui veulent défendre la production française.

Et si les deux bâtiments de 2.000 mètres carrés font peur, "on intègre l'environnement dans notre projet, selon l'un d'eux. On fait du poulet qui est sur des marchés français, avec de l'alimentation non-OGM. Nos fientes sont exportées. On a prévu de faire tout autour du site une haie bocagère avec des essences locales, pour 'clôturer' notre site d'élevage. Cela fait une barrière naturelle." Une décision sur l'avenir du projet ou son abandon est attendue à la mi-novembre.

À écouter également dans ce journal

Mort du maire de Signes - Les obsèques de Jean-Mathieu Michel, percuté par une camionnette alors qu'il voulait verbaliser ses occupants qui déversaient des gravats dans une décharge sauvage, auront lieu aujourd'hui.

Circulation - C'est orange dans le sens des départs et vert dans les sens des retours aujourd'hui. Demain, Bison Futé attend plus de monde avec une journée rouge et noire. L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont Blanc sera très dense avec une attente supérieure à 30 minutes.

Jean-Pierre Mocky - Le réalisateur, scénariste, acteur et producteur de cinéma français Jean-Pierre Mocky est décédé hier. Il est mort à l'âge de 90 ans.