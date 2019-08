publié le 09/08/2019 à 01:23

Le mode veille des appareils s'il consomme de l'énergie, plombe aussi la facture d'électricité, à raison de 80 euros en moyenne chaque année et par foyer. 10% d'économie sur votre facture d'électricité chez vous, tout de suite ?

La solution : oublier le mode veille des appareils. Rien n'est jamais éteint, pratique mais gourmand. Ce mode représente chaque année l'équivalent de trois réacteurs nucléaires ou de la consommation électrique de Nice et de Lyon réunies.

Énergivore pour la planète et vorace pour le portefeuille. 80 euros par an en moyenne, soit environ un mois de consommation. Une start-up parisienne a crée un appareil permettant de mesurer en temps réel la consommation. L'appareil est couplé à une application.

"Chez eux, les gens ont beaucoup d'appareil qui ont une veille qu'on ne soupçonne pas et ces appareils en veille consomment 24 heures sur 24, mis à bout la consommation est donc très importante", explique Léopold Revert, directeur adjoint de Ecojoko.

Depuis plusieurs années les équipements se sont multipliés : box internet, chargeurs... Entre 15 et 50 par foyer. Parmi les appareils les plus gloutons, l'ordinateur familial qui coûte 23 euros par an, la télévision 8,5 euros et un lave-linge 5,70 euros.

Quelles solutions pour économiser ?

La première solution est de débrancher mais pas n'importe comment : à la longue, branchements et rebranchements continuels peuvent endommager prises et appareils et provoquer de l'obsolescence.



Une multiprise avec interrupteur permet de garder la main : différents modèles existent entre 15 et 80 euros, ou dans la même gamme de prix, un système coupe-veille programmable ou télécommandable.