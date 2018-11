publié le 26/11/2018 à 18:43

Une innovation sème le trouble : un chercheur chinois affirme qu'il a créé les premiers bébés génétiquement modifiés. L’information est à prendre avec des pincettes mais la communauté scientifique s’inquiète déjà et dénonce de possibles dérives.



He Jiankui, professeur d'université à Shenzhen, dans le sud de la Chine, a annoncé dans une vidéo diffusée sur YouTube la naissance "il y a quelques semaines" de deux jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. Le chercheur explique avoir employé la technique Crispr-Cas9, dite des "ciseaux génétiques", qui permet d'enlever et de remplacer des parties indésirables du génome.

Les jumelles, surnommées "Lulu" et "Nana", sont nées après une fécondation in vitro, à partir d'embryons modifiés. "Juste après avoir injecté le sperme du mari dans les ovules, un embryologiste a également injecté une protéine Crispr-Cas9 chargée de modifier un gène afin de protéger les petites filles d'une future infection par le VIH", explique He Jiankui. L'opération "a supprimé la porte par laquelle le VIH entre pour infecter les personnes", ajoute-t-il. La forme mutée du gène entraîne une résistance à l'infection par le virus.

Cette annonce a soulevé une vague de critiques dans la communauté scientifique, y compris au sein de l'université du chercheur, l'Université de sciences et technologie du Sud, qui l'a désavoué et s'est dite "profondément choquée".

