publié le 22/07/2019 à 16:30

À chaque fois que Francis Couturier vient nourrir ses vaches, l'inquiétude grandit. "On devrait encore avoir de l'herbe verte, et là il n'y a plus rien." Avec la canicule, les vaches manquent d'herbe dans les prairies et les cultures manquent d'eau. L'épisode caniculaire arrive au pire moment : les maïs, en pleine floraison, ont besoin de beaucoup d'eau.

Une situation préoccupante qui oblige le gouvernement à prendre des mesures d'urgence. D'un point de vue financier, l'État demande que 70 % des aides de la Politique agricole commune (PAC) européenne soient versées à l'automne, au lieu des 50 % prévues. Soit 1 milliard d'avance de trésorerie pour les agriculteurs selon le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume.

Autre mesure, les terres laissées en jachère pourront exceptionnellement être fauchées dans certains départements pour nourrir les animaux. Depuis le 1er juillet, 24 départements du sud-est et du centre étaient concernés. Neuf autres ont été ajoutés.

Les départements où les jachères pourront être fauchées Crédit : M6Info

L'État encourage la solidarité entre les départements pour que ceux qui disposent de stocks de foin et de paille viennent en aide à ceux qui en manque. Des régions et départements pourraient allouer une enveloppe aux agriculteurs.