08/08/2019

Comment continuer à nourrir la population tout en préservant notre planète qui est à bout de souffle ? Comment nourrir de plus en plus de monde sans détruire la nature ? C'est un défi de taille auquel tous les pays vont devoir répondre dans les années à venir.

Laure Ducos, chargée de campagne agriculture et alimentation à Greenpeace, prévient que les éleveurs et agriculteurs doivent être au premier rang dans lutte pour le climat. Pour elle, il faut "une transformation radicale de la politique agricole commune, qui aujourd'hui favorise les agriculteurs industriels au détriment des plus petits".

Mais ce n'est pas qu'aux agriculteurs de changer leurs habitudes, "cela ne passera pas sans une transformation en profondeur de nos modes de consommation", raconte-t-elle. "Cela demande un tournant radical. On ne peut plus se contenter de diminuer un peu sa consommation de viande", poursuit Laure Ducos. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat préconise que l'idéal serait une consommation de 33 kg de viande par personne et par an, "aujourd'hui en France on est à 86 kg par personne et par an".