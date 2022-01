La barre des 100.000 morts de la Covid-19 depuis le début de l'épidémie a été franchie le lundi 17 janvier. Malgré cette triste nouvelle, les derniers chiffres laissent place à l'optimisme. La pression commence à redescendre dans les services de réanimation, notamment à Marseille à l'hôpital de la Timone.

Depuis le début de la pandémie dans ce service, une partie des lits est réservée aux patients atteints de formes graves de la Covid-19. Preuve d'une certaine accalmie, sur les 16 lits de réanimation, 12 étaient occupés la semaine dernière par des patients Covid. Ils ne sont plus que six, pour le plus grand soulagement du professeur Marc Gainnier, chef de service. "Il y a trois semaines, dans ce service de réanimation qui était complètement plein, dès qu'un patient était susceptible de sortir, le lit était déjà occupé en avance. Là, ce n'est plus le cas", se réjouit le soignant.

"On a un box libre, en attente d'un patient, mais pour l'instant on n'a pas de demande pour occuper ce box", poursuit-il. Le professeur ne crie toutefois pas victoire, "On n'est jamais à l'abri de surprises avec ce virus et ses variants", explique Julie, infirmière. "Il y a une petite accalmie mais jusqu'à quand elle va durer ? On ne sait pas", souligne-t-elle. "Peut-être que c'est jusqu'à la fin de la semaine et ça repartira la semaine prochaine. Est-ce que c'est parti pour 15 jours ou 6 mois d'accalmie ? L'avenir nous le dira". Malgré l'épuisement, la machine ne s'arrête pas de tourner, l'AP-HM a ouvert des blocs opératoires pour reprendre les opérations déprogrammées.

