La fin d'une énigme vieille de 78 ans ! Mais aujourd'hui, le dénonciateur d'Anne Frank et sa famille a peut-être été identifié. Selon des enquêteurs du monde entier, il pourrait s'agir d'un notaire juif d'Amsterdam : Arnold Van den Berg.

Son identité est ressorti après des milliers d'heures à fouiller et recouper des archives. Rien ne permet de dire à 100% que c'est lui, mais les faisceaux d'indices sont très nombreux. Désormais, pour comprendre pourquoi il aurait dénoncé la famille d'Anne Frank, il faut se replonger dans le contexte de l'époque...

En 1942, aux Pays-Bas, 25.000 juifs vivent cachés, l'objectif du Troisième Reich est de tous les trouver pour les envoyer en camp de concentration. Ainsi, le notaire néerlandais aurait sûrement vendu les Frank pour sauver sa propre famille, qui risquait, elle aussi, d'être tuée par les nazis.

Pour autant, on ne sait pas, et on ne le saura surement jamais, s'il savait qui se cachait à cette adresse. Selon les enquêteurs, Arnold Van Den Bergh détenait probablement une liste d'adresse sans pour autant savoir qui s'y cachait précisément. Interrogé au sujet de cette découverte, le musée Anne Frank d'Amsterdam a réagi avec prudence. "Une piste intéressante, qu'il faut encore fouiller."

