Un scénario digne des plus grands films de l'histoire du cinéma. Des scientifiques chypriotes affirment avoir découvert un nouveau variant de l'épidémie du coronavirus. Jusque-là, rien de surprenant, puisque de nouvelles souches de l'épidémie sont découvertes régulièrement. Mais celle-là fait froid dans le dos, car il s'agit d'une fusion entre deux variants bien connus : les variants Delta et Omicron.

Ce cocktail explosif a été baptisé "Deltacron" par Leondios Kostrikis, professeur de biologie à l’Université de Chypre et chef du Laboratoire de biotechnologie et à l'origine de la découverte. Comme le rapporte l'agence Bloomberg, le chercheur aurait fait cette "découverte" sur 25 malades. "Il existe actuellement des co-infections omicron et delta et nous avons trouvé cette souche qui est une combinaison des deux", a expliqué Leondios Kostrikis dans une interview à Sigma TV, une chaîne chypriote vendredi.

Mais ce nouveau variant pourrait être le fruit d'une mauvaise manipulation de laboratoire. C'est en tout cas l'avis de beaucoup de scientifiques mondiaux, après avoir consulté les séquences génétiques des 25 cas sur la base de données internationale Gisaid, qui rapporte les séquençages du coronavirus et permet de tracer l’arbre généalogique de coronavirus. Tom Peacock, virologue à l’Imperial College de Londres est l'un d'eux. Sur son compte Twitter, il explique que les "recombinaisons apparaissent quelques semaines, voire quelques mois après la circulation simultanée de plusieurs variants. Cela ne fait qu’un peu plus de deux semaines qu’Omicron circule, je doute qu’il y ait pu déjà avoir des recombinaisons".

Un nouveau variant qui amuse les internautes

Une théorie réfutée par Leondios Kostrikis. Selon lui, les cas qu’il a identifiés "indiquent une pression évolutive sur une souche ancestrale pour acquérir ces mutations et non le résultat d’un seul événement de recombinaison", explique-t-il. Dans Bloomberg, il avance deux hypothèses : ce variant serait davantage présent parmi les malades hospitalisés que dans la population générale, ce qui pourrait indiquer qu’il est assez virulent. Mais son existence pourrait être rapidement supplantée par celle du variant Omicron, dont la contagiosité entraîne un nombre de contaminations record. Des théories qui restent donc pour l'instant au conditionnel.

En attendant de faire la lumière sur cette histoire, ce possible variant "deltacron" a agité les réseaux sociaux ce dimanche. Les internautes ont pris l'information avec humour et ont posté de nombreux "memes", en passant d'une photo de fusion entre Sangoku et Vegeta, à une scène d'Homer Simpson annonçant la fin du monde ou encore à une scène du dernier Spider-Man.