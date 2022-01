Coronavirus dans les écoles : un appel à la grève ce jeudi 20 janvier

Une manifestante dénonce le protocole sanitaire dans les écoles et les conditions de travail des enseignants, le jeudi 13 janvier 2022 à Bordeaux.

La colère est toujours vive. Après la mobilisation historique de l'éducation nationale le jeudi 13 janvier qui avait mobilisé 77.500 manifestants, les syndicats FSU, CGT Educ'action, FO et SUD Education, l'organisation des parents d'élèves FCPE ainsi que les mouvements lycéens FIDL, MNL et La Voix lycéenne ont appelé à "poursuivre la mobilisation" ce jeudi 20 janvier.



A la suite de la colère du monde enseignant, le premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer ainsi que le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran avaient reçu les représentants syndicaux de l'éducation nationale.

Dès lors, Jean-Michel Blanquer avait annoncé la mise à disposition de "5 millions de masques FFP2" pour les enseignants de maternelle et la distribution de masques chirurgicaux à partir du début de semaine pour les personnels de l'éducation. Jean Michel Banquer avait en outre annoncé l'arrivée de renfort avec 8.000 contractuels embauchés jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il avait par ailleurs annoncé le report des évaluations de mi-CP et précisé que les épreuves de spécialités du bac prévues en mars seraient peut-être repoussées.

Des revendications allant au-delà de la crise sanitaire

Mais les syndicats dénoncent les annonces "faites par le premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale" qui, selon eux, ne sont "pas suffisantes".

Dans leur communiqué publié le 16 janvier, les syndicats appellent au report immédiat des épreuves de mars et à l'annulation des épreuves de mi-CP. Ils réclament également la création de postes nécessaires pour assurer les remplacements et "du matériel de protection en nombre suffisant".

Au-delà de la crise sanitaire, les organisations syndicales réclament une augmentation des salaires du personnel, une réduction des effectifs dans les classes avec des "recrutements massifs".

Une grève massive prévue le jeudi 27 janvier

Les syndicats s'appuient sur l'impact fort que le premier rassemblement a suscité et assurent qu'ils peuvent "obtenir satisfaction" de leur revendications. Les organisations syndicales appellent donc à une grève le 20 janvier pour parvenir à une mobilisation d'ampleur le jeudi 27 janvier.