publié le 14/12/2020 à 05:39

Alors que la France se prépare à tester massivement ce lundi, les voyages resteront très limités pendant les vacances de Noël. Seuls 15% des Français comptent se déplacer en cette fin d'année contre 24% contre l'année passée, selon les chiffres d'OpinionWay pour Mondial Assistance. Et ce sont en grande majorité des déplacements pour aller voir la famille.

Dans la Loire, un des départements les plus touchés, les vacanciers sont découragés. Nabil, après avoir annulé ses vacances d'été à l'étranger et celle de la Toussaint à cause de la pandémie, il a finalement fait le choix de ne pas partir pour les fêtes. "Je voulais soit partir à l'étranger en décembre voir la belle famille ou partir au ski. Mais ce sera ni l'un ni l'autre. Les adultes sont frustrés et les enfants sont déçus," déplore cet habitant de la Loire. La fermeture des restaurants et autres activités pèsent également dans la balance.

Changement de programme aussi pour Antoine et ses amis qui avaient prévu un séjour au ski dans les Alpes. "On était sur le point de réserver, c'était quasiment fait. On a été obligé radicalement de changer d'organisation, à cause du couvre-feu et toutes les restrictions", indique-t-il. Pour les fêtes de fin d'année, "on restera en famille, on à la chance d'avoir une maison de campagne," positive le jeune homme.

Antoine, comme beaucoup, se tient d'ailleurs prêt pour le 7 janvier, date de la possible ouverture des remontées mécaniques dans les stations.

