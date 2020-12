Ligue 1 : Lille profite de la défaite du PSG face à Lyon et prend la tête

publié le 14/12/2020 à 00:49

Vainqueur de Bordeaux (2-1), Lille prend la tête de la Ligue 1 ce dimanche 13 décembre. Les lillois profitent de la défaite du Paris SG à domicile face à Lyon (1-0), qui devance également les Parisiens. Rennes a pour sa part interrompu son interminable chute en battant Nice (1-0).

Soirée cauchemardesque pour le Paris SG, qui s'est incliné (1-0) sur un unique but du Lyonnais Tino Kadewere (35e), auteur de son 5e but en 13 rencontres de L1. Le PSG, ayant préféré se passer de Kylian Mbappé en 1re période, était peu inspiré et a subi le froid réalisme des Lyonnais qui ont ensuite fait de la résistance en seconde période.

Le PSG s'était déjà incliné à domicile en L1 cette saison, en septembre, lors de la 3e journée face à l'OM (1-0). Les Parisiens ont cédé leur place de leader à Lille, qui plus tôt avait dominé Bordeaux (2-1), et se retrouvent 3e au classement, doublés par Lyon. "Un grand pas en arrière", a commenté Thomas Tuchel, "surpris" par la "fatigue mentale" de ses joueurs.

Mais ce dimanche, le PSG perd surtout leur superstar, le Brésilien Neymar, durement taclé par Thiago Mendes (90e+5) à la cheville et sorti sur civière en toute fin de rencontre. "Il est avec le kiné et les médecins et on doit attendre les examens demain", a temporisé l'entraîneur parisien Thomas Tuchel au micro de Téléfoot. Mendes, d'abord sanctionné d'un carton jaune, a finalement écopé d'un rouge direct après recours à l'arbitrage vidéo.

Lille prend la tête du classement

La victoire 2-1 contre Bordeaux a donc propulsé Lille en tête du Championnat. Au stade Pierre-Mauroy, Jonathan Bamba a mis les Dogues sur de bons rails d'une frappe enroulée poteau rentrant tout en sang-froid (16e).

Toma Basic a répliqué pour les Girondins en surgissant sur un corner (30e) tiré par Hatem Ben Arfa, mais José Fonte a redonné l'avantage au Losc, de la tête également (45e), juste avant la mi-temps.

Rennes met fin à la série de défaites

Fin de la série catastrophe pour Rennes, qui n'avait plus gagné depuis huit matches toutes compétitions confondues, s'est enfin relancé à Nice avec le premier but cette saison de Mbaye Niang.

Dans un match animé, avec de nombreuses occasions de part et d'autre mais beaucoup de maladresse dans le dernier geste, le pressing haut des Bretons a payé. Sur une perte de balle de la défense niçoise, Adrien Truffert a réussi une interception et servi Niang, qui a mis au fond une frappe de l'extérieur de la surface (28e).

Grâce à cette victoire, les hommes de Julien Stéphan, avec 22 points, remontent à la 9e place, eux qui n'ont plus à jouer sur deux tableaux après leur élimination de la Ligue des champions. Nice, en revanche, reste engoncé dans la crise qui a coûté sa place à Patrick Vieira. Les Aiglons (18 pts) sont 12e et n'ont plus gagné depuis huit rencontres.