Les infos de 7h30 - Confinement : 4 fois plus de vols réservés après l'intervention de Macron

publié le 07/12/2020 à 08:26

Tout comme pour les billets de train, après la dernière intervention d'Emmanuel Macron, les réservations de vols pour la période des fêtes ont été multipliées par quatre. Ce sont les destinations en France qui ont été réservées depuis quelques jours et Air France a décidé de rouvrir 12 lignes qui étaient suspendues jusqu'ici : Bordeaux-Marseille, Strasbourg-Nice ou Paris-Bastia par exemple.

Même constat du côté d'EasyJet qui a rouvert des vols en direction des Canaries, du Portugal ou du Maroc. On voit même des ventes reprendre sur certains longs-courriers comme les Antilles ou même des destinations plus exotiques comme le Mexique ou la République dominicaine.

Les tarifs ne sont pas bradés. On est sur des prix qui remontent en ce moment pour atteindre ceux d'une haute saison classique car les Français ont visiblement envie de profiter de la petite fenêtre de tir de quelques jours avant un possible reconfinement à la mi-janvier. On est donc sur une reprise du trafic ponctuelle mais qui reste encore en moyenne à 50% de l'offre habituelle.

