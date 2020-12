publié le 12/12/2020 à 10:28

Vendredi 11 décembre, le Premier ministre Jean Castex a souhaité répondre aux inquiétudes de la filière de la montagne, avec l'espoir d'une ouverture des remontées mécaniques pour le 7 janvier. Le PDG du groupe Rossignol Bruno Cercley s'exprime sur les conséquences de la fermeture des remontées mécaniques sur son secteur.

"Il reste encore une incertitude mais tout le monde va travailler pour une ouverture le 7 janvier. Le fait que l'ouverture soit avant ou après noël, le mal est déjà fait. Nos commandes sont en baisse de 30% en France et on estime que ce sera la même chose voire plus l'année prochaine. Rossignol c'est 370 millions de chiffre d'affaire, 1.500 personnes dont la moitié en France donc c'est très important pour nous. Heureusement sur les États-Unis, l'Autriche et la Suisse, l'activité devrait fonctionner, il s'agit de ne pas baisser la garde et de bien conserver notre position".

"La France est le premier domaine skiable du monde, on a mis longtemps à arriver là, il faut que tous les acteurs prennent conscience de cette chance et qu'on soit tous enthousiastes à l'idée d'aider cette filière", enjoint le PDG du groupe.