publié le 10/11/2020 à 05:52

Sur le front économique, Bruno Le Maire se répète. Le ministre de l'Économie a de nouveau appelé lundi 9 novembre les bailleurs des commerces à renoncer aux loyers de novembre. "Aidez-les et nous vous offrirons des crédits d'impôts". Mais à Douai dans les Hauts-de-France, pas question d'attendre la bonne volonté des propriétaires des murs, c'est l'agglomération qui prend en charge les loyers des petites boutiques et des artisans.

Déjà mobilisés pour préserver les petits centres-villes, ces élus Douaisiens estiment qu'il vaut mieux agir maintenant pour sauver ces commerces et artisans, privés de recettes. Pour Christian Poiret, président de l'agglomération, "il ne faut pas attendre que ces commerces demain mettent la clé sous la porte et se dire qu'on aurait dû les aider. Donc on prend en charge la totalité des loyers pendant la durée du confinement", a-t-il affirmé. Cette aide "est sans limite de montant. Nous avons des recettes qui nous permettent de le faire. L'État ne peut pas tout faire".

L'aide sera directement versée aux professionnels. Un coup de pouce apprécié pour une fleuriste, qui limite les dégâts avec quelques livraisons. "Au niveau des charges, cela va soulager. Quand on se dit à la fin du mois qu'on peut payer son loyer, c'est déjà énorme," admet la commerçante. Au moins, ce n'est pas un prêt qu'il faudra rembourser confie un restaurateur en centre-ville. "C'est équitable pour tous les commerçants Douaisiens. C'est pas du luxe. L'État a fait des aides, mais il y avait des critères de sélection. La BPI c'est bien, mais il faudra rembourser," pointe Nicolas.

Et c'est à signaler, dans les recettes qui serviront à aider ces commerçants, il y a les impôts versés à la collectivité par la plateforme Amazon, implantée dans le Douaisis.

À écouter également dans ce journal

Vaccin - L'annonce qui redonne le sourire aux bourses. Le laboratoire américain Pfizer a annoncé des premiers résultats d’un vaccin "efficace à 90%". Un essai à grande échelle de phase 3 est en cours, la dernière étape avant une demande d'homologation. Cette annonce a augmenté les marchés financiers : + 5,6% à l'ouverture à New York et +7, 57% à la fermeture ce soir à Paris.

Grève dans les écoles - L'intersyndicale enseignante appelle à la grève mardi 10 novembre. Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint lundi 2 novembre, élèves et enseignants dénoncent l'impossibilité de mettre en place un protocole sanitaire renforcé et de respecter la distanciation sociale dans les établissements scolaires.



Attouchements sexuels - L'ancien ambassadeur du Vatican en France, l'Italien Luigi Ventura, va être jugé pour "agressions sexuelles" ce mardi 10 novembre devant le tribunal correctionnel de Paris. Quatre hommes ont déposé plainte contre l'évêque Lombard de 75 ans pour des actes commis en 2019. Ce sera "une audience historique" pour l’avocate des victimes.