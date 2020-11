publié le 06/11/2020 à 14:30

Attroupements devant les lycées, couloirs et cantines scolaires bondées : depuis la rentrée des vacances de la Toussaint lundi 2 novembre, élèves et enseignants dénoncent l'impossibilité de mettre en place un protocole sanitaire renforcé dans les établissements scolaires.

Dans les collèges et lycées notamment, la colère gronde face à des classes surchargées qui rendent la distanciation sociale impossible. Pour ces raisons, les principaux syndicats enseignants exigent des moyens supplémentaires et appellent à la grève sanitaire lundi 10 novembre.

Le Snes-FSU syndicat majoritaire, incite depuis la rentrée élèves et enseignants à documenter la réalité des conditions sanitaires dans les établissements scolaires à l'aide du hashtag #BalanceTonProtocole.

Face à l'afflux de témoignages, le ministère de l'Éducation nationale a reçu les organisations jeudi 5 novembre et a décidé de renforcer le protocole sanitaire déjà existant : dans les lycées où le respect de la distanciation est impossible, au moins 50% des cours doivent être tenus en présentiel. La possibilité est ensuite laissée aux établissements de diviser les classes en demi-groupes ou d'organiser une alternance de présence par niveau par exemple. Le reste des cours devra être disponible à distance. Les épreuves communes du baccalauréat se dérouleront par ailleurs en contrôle continu.

La situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans les écoles, collèges, lycées Préavis de grève de l'intersyndicale des enseignants





Des mesures qui ne sont toujours pas suffisantes selon les syndicats qui ont décidé de maintenir leur mobilisation. "La situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans les écoles, collèges, lycées, écrit l'intersyndicale dans son préavis de grève adressé à Jean-Michel Blanquer. C’est pourquoi nous vous demandons de procéder dès à présent au recrutement de ces personnels, en particulier en ayant recours aux listes complémentaires des concours, et en réabondant les listes complémentaires lorsque cela s’avère nécessaire."

Les enseignants déplorent que les annonces de Jean-Michel Blanquer ne concernent que les lycées. "Il faudrait surtout aborder la question du collège, on sait que dès 11-12 ans, il peut y avoir des risques. Il y a des annonces encourageantes, mais il faut aller plus loin, particulièrement sur le collège, pour préserver la santé de tous.", a expliqué la secrétaire générale adjointe du Snes-FSU, Sophie Venetitay sur RTL vendredi 6 novembre. "On nous demande de nettoyer plus souvent les salles et les poignées de portes, mais on n'a pas plus d'agents pour nettoyer les établissements".

Certains établissements n'ont pas attendu pour faire grève : mardi 3 novembre, 70% des enseignants du collège-lycée Baudelaire de Roubaix dans les Hauts-de-France étaient mobilisés pour demander une révision du protocole sanitaire.