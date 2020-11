publié le 05/11/2020 à 08:34

Pour que les fêtes de fin d'année se déroulent dans de bonnes conditions, il faudra peut-être miser sur un couvre-feu supplémentaire à Paris et en Île-de-France. Pour les commerçants, le mal est fait puisque selon une étude, le budget des Français pour Noël est en baisse de 17 euros, à 274 euros.

Alors que six Français sur dix ont prévu de faire leurs achats sur Internet, plusieurs commerces misent désormais tout sur le commerce en ligne. C'est le cas du Bilboquet, une boutique de jouets située à Vannes, dans le Morbihan.

Face à l'épidémie du coronavirus, Stéphane Roth a dû s'adapter : "Comme les clients ne peuvent pas venir à nous, c'est à nous d'aller à eux et on essaye de les rassurer sur le fait qu'ils peuvent avoir les produits relativement facilement même si le magasin physique est fermé".

Alors que l'entrée de la boutique est bloquée par une table, un client, Pierre, vient chercher sa commande de deux jouets, passée sur Internet. Il se les voit remettre par Delphine Willem, qui travaille dans la boutique et passe ses journées au téléphone : "Les gens peuvent nous appeler pour qu'on prenne leur commande". Il est également possible d'acheter les jouets de cette boutique par courriel, et en visioconférence.

