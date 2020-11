publié le 03/11/2020 à 16:44

La France est confinée depuis quelques jours et le débat autour de la fermeture des commerces non essentiels fait rage. Ce mardi, Damien Abad, chef de file des députés LR, a proposé de rouvrir les commerces de proximité non essentiels pendant le confinement et de mettre en place une "attestation hebdomadaire" permettant aux clients de s'y rendre "une seule fois par semaine".

Le téléchargement de cette attestation sur l'application TousAntiCovid, "une seule fois par semaine", permettrait de la "régulation" et du "contrôle", pour "maîtriser les flux de population", selon le député de l'Ain. "Le sujet n'est pas les règles sanitaires, elles sont respectées. Le sujet, c'est comment je maîtrise les flux de population", a-t-il estimé lors d'un point presse à l'Assemblée. Cette attestation hebdomadaire servirait selon lui à faire ses courses dans "tous les commerces non essentiels comme les librairies, les fleuristes, les magasins de jouets".

Pourquoi les préfets, comme pour les marchés alimentaires en avril, ne peuvent-ils pas décider la réouverture des #commerces de proximité si les conditions sanitaires sont réunies ? 1/2 #CommercesDeProximité pic.twitter.com/b6ghThMAux — Damien Abad (@damienabad) November 3, 2020

Elle permettrait de se rendre dans plusieurs magasins le même jour, mais durant une durée totale limitée, a-t-il suggéré. Cette accessibilité hebdomadaire pour les clients, serait "rentable" pour les commerçants si elle est cumulée aux aides, au système en ligne de "click and collect" ou aux rendez-vous avec des clients, estime le patron des députés LR.

En responsabilité, il est possible de rouvrir les #commerces et limiter les flux de population : autorisons les Français qui ont #TousAntiCovid à télécharger 1 fois par semaine une attestation pour faire leurs achats de proximité. Ce serait une décision responsable pour tous. 2/2 — Damien Abad (@damienabad) November 3, 2020